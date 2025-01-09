Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor Group планирует в 2025 году инвестировать рекордные 24,3 трлн корейских вон ($16,7 млрд) в экономику страны.

"Hyundai Motor Group в этом году проводит крупнейшие в истории инвестиции в Южной Корее, поскольку полагает, что без постоянных, стабильных вложений невозможно преодолеть кризис и сформировать двигатели будущего роста в условиях растущей неопределенности", - цитирует Financial Times заявление холдинга, в который входят Hyundai Motor Company и Kia.

Планируемые инвестиции включают расходы на НИОКР в размере 11,5 трлн вон и вложения в модернизацию мощностей под производство электромобилей на 12 трлн вон. Оставшиеся средства будут направлены на ускорение технологического развития в сфере автономного вождения.

Акции Hyundai Motor Company подешевели на 0,2% по итогам торгов в четверг, Kia - подорожали на 2,3%.

Hyundai Motor Group - третий по величине автопроизводитель в мире после Toyota Motor и Volkswagen. В этом году холдинг намерен увеличить глобальные продажи на 2% - до 7,4 млн автомобилей.