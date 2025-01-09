Объем транспорта нефти по системе "Транснефти" в 2024 г., как ожидается, снизится на 2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Объем транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам "Транснефти" по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом, как ожидается, снизится примерно на 2%, что связано с принятыми Россией обязательствами по сокращению объема добычи в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает корпоративный журнал компании со ссылкой на вице-президента монополии Сергея Андронова.

"При этом наблюдается рост в восточном направлении, которое является премиальным для российских грузоотправителей: отгрузка нефти через порт Козьмино увеличивается. Чтобы удовлетворить спрос в поставках, "Транснефть" сделала все возможное для максимального увеличения пропускной способности нефтепроводной системы ВСТО, приняла необходимые технические и организационные решения", - пишет издание.

По итогам года планируется, что объемы трубопроводной транспортировки нефтепродуктов останутся на уровне 2023 года при небольшом росте поставок на внутренний рынок. "Транснефть" активно работает, чтобы увеличивать перекачку дизельного топлива, автомобильного и авиационного бензинов до пунктов налива компании и сторонних нефтебаз, подключенных к магистральным нефтепродуктопроводам. "С 2019 года такие поставки выросли примерно на 36%. В этом году они достигли 15 млн тонн. Оценивая перспективность такого направления поставок, "Транснефть" увеличивает мощности корпоративных наливных пунктов, оптимизирует технические условия на подключение к нефтепродуктопроводной системе сторонних нефтебаз, что дает возможность новым клиентам снижать затраты и не допускать рост тарифов нефтебаз", - уточняется в статье.