"Транснефть" на год раньше завершила расширение нефтепровода в направлении порта Приморск

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" в 2024 году завершила проект расширения мощностей по транспортировке нефти в направлении порта Приморск в Ленинградской области.

"На год раньше срока завершен проект по расширению нефтепровода в направлении порта Приморск. Динамичными темпами реализуется проект увеличения пропускной способности в направлении порта Новороссийск. Ведется расширение трубопроводной системы ВСТО и увеличение емкости резервуарных парков", - сообщил президент компании Николай Токарев корпоративному журналу "Трубопроводный транспорт нефти".

В рамках плана расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года, который утвердил вице-премьер Александр Новак, планируется увеличение пропускной способности системы на 32 млн тонн. В частности, рост мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планировалось в 2025 году - на 10 млн тонн и 15 млн тонн соответственно.

ВСТО обеспечивает транспортировку нефти месторождений Восточной Сибири на НПЗ России и на экспорт в Китай и в страны АТР через порт Козьмино. Нефтепровод выведен на максимальную проектную мощность: на участке от ГНПС Тайшет до НПС Сковородино - до 80 млн т/год, на участке от НПС Сковородино до СМНП Козьмино - более 50 млн т/год.