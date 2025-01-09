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Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
Фото: Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азербайджан по техническим причинам временно прекратил поставки газа в Болгарию, сообщила болгарская газораспределительная компании "Булгаргаз ЕАД".

"По техническим причинам один из поставщиков "Булгаргаз" приостановил поставки природного газа с 7 января 2025 года. Соответствующее уведомление о временном прекращении поставок по долгосрочному контракту с Азербайджаном было получено 6 января. Ожидается, что поставки будут восстановлены с 11 января", - сказано на сайте болгарской компании.

"Булгаргаз" отмечает, что перерыв не привел к дополнительным затратам на приобретение замещающего природного газа и не повлиял на рынок природного газа в регионе.

"Подобные ситуации еще раз демонстрируют необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок не только для достижения конкурентных условий и цен, но и для обеспечения надежности поставок в случае технических проблем", - говорится в пресс-релизе.

У Болгарии с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров в год. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2024 году будут на уровне 1,5 млрд кубометров, что составляет примерно половину потребляемого Болгарией газа. В 2023 году Болгария получила 1 млрд 250 млн кубометров газа из Азербайджана.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из этих стран - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.

Азербайджан Болгария Булгаргаз Ильхам Алиев
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