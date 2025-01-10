Shell и Chevron запустили добычу 100 тыс. б/с нефти в Мексиканском заливе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell (оператор проекта с долей 60%) и американская Chevron (40%) объявили о начале добычи на плавучей платформе Whale в Мексиканском заливе, сообщили компании.

Предполагается, что пик добычи на платформе составит 100 тысяч баррелей в сутки нефтяного эквивалента (б.н.э./с), извлекаемые запасы месторождения, открытого в 2017 году, оценены в 480 млн б.н.э.

Месторождение расположено на участке Alaminos Canyon Block 773, глубина моря здесь составляет 2,6 км. Предполагается пробурить 15 скважин, которые будут соединены подводной инфрастуктурой.

Платформа Whale расположена примерно в 320 километрах к югу от Хьюстона.