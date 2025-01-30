Shell в IV квартале получила скорректированную прибыль ниже прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сократила скорректированную прибыль в четвертом квартале 2024 года на 39% относительно предыдущего квартала, хуже ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре составила $3,66 млрд по сравнению с $6,03 млрд кварталом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, равнялся $4,1 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась до $14,28 млрд с $16,01 млрд кварталом ранее.

Чистая прибыль составила $928 млн по сравнению с $4,29 млрд в июле-сентябре, говорится в отчетности нефтегазового гиганта.

В четвертом квартале 2023 года Shell получила чистую прибыль в размере $474 млн, скорректированную прибыль в размере $7,31 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $16,34 млрд.

Выручка компании в четвертом квартале 2024 года составила $66,28 млрд по сравнению с $71,09 млрд в третьем квартале и $78,73 млрд в четвертом квартале предыдущего года.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале увеличился на 1% в квартальном выражении - до 2,82 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд. Такая же программа была запущена по итогам предыдущего квартала.

Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды на 4%, до 35,8 цента на акцию.