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Под санкции США попали СПГ заводы "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на Балтике

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил, что ввел санкции против среднетоннажного завода "Газпрома" по сжижению природного газа на побережье Балтики.

Речь идет о компании ООО "Газпром СПГ Портовая". Cреднетоннажный завод на компрессорной станции "Портовая" в 2023 году произвёл 1,385 млн тонн СПГ, в 2022 году - 0,403 млн тонн.

Также санкции введены в отношении балтийского среднетоннажого производства ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка).

США Газпром Балтика Минфин Портовая
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