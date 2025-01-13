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АЕБ не исключает возврата европейских автопроизводителей к работе в России

АЕБ не исключает возврата европейских автопроизводителей к работе в России
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) не исключает возврата европейских автопроизводителей к работе в России, большинство членов ассоциации - по-прежнему европейские компании, сообщили представители АЕБ в понедельник на онлайн пресс-конференции, посвященной итогам на российском авторынке.

"Как ассоциация и как комитет мы не комментируем политику и решения каждого бренда. Но если так коротко ответить, я бы вообще не исключал бы этого", - сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, отвечая на вопрос о возможном возврате к работе в РФ европейских автоконцернов.

Он отметил, что ассоциация сохраняет коммуникацию со многими европейскими брендами, что "вселяет определенный оптимизм". "Вообще, если честно, ничего исключать нельзя. Ситуация настолько меняется и настолько может развернуться в совсем другую сторону, что я бы не исключал (возврата европейцев - ИФ)", - добавил Калицев.

Гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг в ходе конференции сообщил, что европейские компании остаются основой членского состава ассоциации. Состав членов в АЕБ сейчас не раскрывается.

"Это не значит, что не было изменений. Есть растущий интерес со стороны американских и азиатских компаний, которые раньше не входили в состав ассоциации. Но стабильно где-то в районе 70-75% членов остаются европейского происхождения. И тем самым, конечно, оправдывается дальнейшее использование названия именно как Ассоциации европейского бизнеса. В то же время хотел бы отметить, что среди всех членов ассоциации - не только европейских, но и американских, азиатских и других - наблюдается из года в год некий растущий оптимизм", - отметил Шиллинг.

АЕБ РФ
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