"Авилон" не видит предпосылок скорого возврата ушедших иностранных автобрендов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Реальных предпосылок скорого возврата ушедших из России иностранных автомобильных брендов сейчас нет, и даже в случае снятия санкций этот процесс может занять не один год, считает гендиректор дилерской группы "Авилон" Александр Никонов.

"Спрос в начале февраля сильно замедлялся на слухах о том, что кто-то из ушедших брендов вернется, что подогревалось и публикациями СМИ. По этой теме было много вопросов и обсуждений, в том числе закрытых. Мы продолжаем контактировать с автопроизводителями, в том числе американскими и корейскими. Давление слухов о том, что завтра вернутся западные бренды, сейчас снижается, но все равно на рынке присутствует. При этом реальной информации о том, что кто-то из брендов возвращается, нет", - сказал Никонов журналистам.

Даже если предположить, что санкции против России будут отменены, повторный вход иностранцев на российский рынок может состояться не ранее, чем через три года, отметил он.

"И я не имею в виду открытие официальных представительств, я имею в виду поставку автомобилей. Потому что надо запланировать производство автомобилей на заводе, на что уходит примерно полгода. Далее - надо их произвести, затем - заново сертифицировать, потому что они сейчас не сертифицированы, а это еще примерно восемь месяцев. Поэтому - нет, эта ситуация быстрой не будет. Более того, никто из автопроизводителей на сегодняшний день серьезно вопрос возврата не обсуждает", - добавил топ-менеджер дилерской группы.

О том, что ожидание возврата в Россию ушедших из страны иностранных автобрендов стало дополнительным фактором давления на российский авторынок, ранее заявляли в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Негативная динамика усилилась ввиду того, что к ранее многократно упомянутым факторам, таким как высокая финансовая нагрузка, добавилось появившееся на фоне новостей о возможных изменениях в геополитике ожидание покупателей вероятного возвращения на российский рынок некоторых ранее ушедших компаний. Некоторые клиенты решили еще немного подождать, таким образом увеличив объем отложенного спроса, что в перспективе может привести к росту", - отмечал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в пресс-релизе о продажах на российском авторынке в марте и I квартале 2025 года.

По подсчетам АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте составили 83 095 штук (-45%), за 3 месяца - 254 069 машин (-26%).

Портфель группы "Авилон" включает 58 автомобильных брендов. В структуру холдинга входят подразделения по продаже и выкупу автомобилей с пробегом, электромобилей, премиальных машин, а также мотоциклетное подразделение.

За прошлый год "Авилон" реализовал 32,5 тысячи автомобилей, в том числе новых - 23 376 (+12,9%), с пробегом - 9168 (+20%). Выручка группы в 2024 году составила 100,9 млрд рублей (+20%).