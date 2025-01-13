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Китайские регуляторы намерены стабилизировать юань на разумном уровне

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (центробанк страны) и Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР намерены стабилизировать курс юаня на разумном, сбалансированном уровне, заявили представители регуляторов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Они также решительно настроены принимать меры в отношении нарушающих порядок участников рынка и снижать риск чрезмерных колебаний национальной валюты.

У Китая есть "способность поддерживать стабильное функционирование валютного рынка, а также уверенность и условия для этого", сказал на Азиатском финансовом форуме в Гонконге глава НБК Пань Гуншэню. Его цитирует "Синьхуа".

Кроме того, китайский центробанк в понедельник повысил так называемый макропруденциальный параметр - коэффициент, определяющий объемы доступного компаниям и финансовым институтам трансграничного финансирования, - до 1,75 с 1,5, что облегчит привлечение иностранного капитала и ослабит давление на юань.

Доллар США на 13:19 мск торгуется по 7,3563 офшорного юаня против 7,3612 юаня на закрытие торгов в пятницу.

Китай НБК США SAFE Пань Гуншэню
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