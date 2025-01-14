Народный банк Китая снова пообещал поддержку экономике в 2025 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая вновь пообещал содействовать экономическому росту в 2025 году, пишет The Wall Street Journal.

Представители ЦБ на брифинге 14 января сообщили, что регулятор будет поддерживать экономику за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований к резервам банков. Они также заявили о намерении защищать юань и предупредили о риске перегрева рынка облигаций.

13 января Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила о намерении работать совместно с НБК над улучшением структурных инструментов денежно-кредитной политики и укреплением механизмов стабилизации рынков.

Данные китайского ЦБ, опубликованные 14 января, показали первое за 13 лет снижение объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в 2024 году. Аналитики Capital Economics ожидают, что слабый частный спрос будет сдерживать рост объемов кредитования в обозримом будущем.

Повышение спроса на наиболее надежные активы привело к падению доходности 10-летних китайских гособлигаций до беспрецедентно низких 1,6%, что оказывает давление на юань. Неопределенность, связанная с потенциальным увеличением Соединенными Штатами пошлин на китайские товары, усугубляет ситуацию, и стабилизация нацвалюты стала приоритетом для властей КНР.

Зампредседателя НБК Сюань Чаннэн заявил 14 января, что регулятор намерен стабилизировать юань и ввести штрафы за действия, дестабилизирующие валютный рынок.