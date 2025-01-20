РФ в 2024 году нарастила поставки гречихи в Китай в 1,4 раза, овса - в 1,6 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году поставила в Китай гречихи на $77,8 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($55,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

РФ длительное время является основным поставщиком гречихи в КНР, сохранила эту позицию и в прошлом году. Всего в 2024 году Китай закупал эту крупяную культуру в восьми странах. Ближайший поставщик (по стоимости) за РФ - Боливия, из которой было импортировано гречихи на $7,2 млн.

Из крупяных культур Китай также импортировал российский овес. В 2024 году его было закуплено на $51,8 млн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее ($31,9 млн).

В прошлом году число поставщиков овса в Китай снизилось до четырех с семи годом ранее. Лидерство сохраняет Австралия - $93,1 млн. РФ - на втором месте, топ-3 замыкает Канада ($4,3 млн).