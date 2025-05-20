Россия в апреле увеличила экспорт гречихи в Китай в 2 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле экспортировала в Китай гречихи на $13,6 млн, что в два раза больше, чем в апреле прошлого года (на $6,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Апрельские поставки практически равны мартовским (на $13,3 млн).

В январе-апреле Китай закупил гречихи на $37,4 млн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $26,9 млн).

Россия сохраняет позицию лидера на рынке гречихи КНР. Всего в первом квартале эту сельхозкультуру в Китай поставляли 6 стран.

По данным ГТУ, экспорт гречневой крупы из России в Китай в январе-апреле вырос в два раза, до $1,3 млн с $636,7 тыс. годом ранее.

Из крупяных культур Китай также импортировал российский овес. За четыре месяца его было закуплено на $19,6 млн против $18,1 млн годом ранее. В апреле поставки выросли до $4,9 млн с $3,4 млн годом ранее. Они также оказались выше мартовского показателя ($4,1 млн).

Россия в 2024 году экспортировала в Китай гречихи на $77,8 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2023 году ($55,8 млн). Экспорт овса составил $51,8 млн против $31,9 млн (рост в 1,6 раза).