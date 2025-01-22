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Банк "Санкт-Петербург" в 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,4%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 11,4% к показателю 2023 года - до 52,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в IV квартале 2024 года составила 12,1 млрд рублей, что на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рентабельность капитала в 2024 году снизилась до 28,2% с 30,8% в 2023 году.

Чистый процентный доход после вычета резервов в прошлом году вырос на 38,4% - до 70,2 млрд рублей. В IV квартале этот показатель составил 19,4 млрд рублей, что на 21,7% выше, чем годом ранее.

Чистый комиссионный доход в 2024 году сократился на 7,8% - до 11,6 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках увеличился на 10,9% и составил 11,2 млрд рублей.

Банк в 2024 году увеличил операционные расходы на 4,8% - до 23,9 млрд рублей. Отношение расходов к доходам снизилось до 25,3% с 29,7% в 2023 году.

Кредитный портфель до вычета резервов за прошлый год вырос на 9,1% и составил 738,9 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 11,1% - до 576,9 млрд рублей, розничный - на 2,7% - до 162,1 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности за год сократился до 2,7% с 3,1% по итогам 2023 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 31 декабря 2024 года составил 141,6%.

Средства клиентов в 2024 году выросли на 9,9% и составили 711,6 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), увеличился на 17,6,3% - до 201,4 млрд рублей. Основной капитал уменьшился на 14,4% - до 133,8 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала на 31 декабря 2024 года составил 14,8% (18,6% по итогам 2023 года), норматив достаточности собственного капитала - 22,2% против 20,3% на 31 декабря 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам III квартала 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

банк Санкт-Петербург
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