"СПБ биржа" запустит торги криптовалютами с 1 декабря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 1 декабря 2026 года начнет торги криптовалютами, говорится в сообщении площадки.

На старте будут доступны биткоин (BTC), эфир (ETH) и "Ю Эс Ди Тезер" (USDT) в торговых парах с рублем.

"На первом этапе "СПБ биржа" предоставит брокерам готовую биржевую инфраструктуру для опытной эксплуатации. Это позволит участникам торгов в условиях действующего биржевого рынка настроить учетные системы и подготовить клиентские сервисы для торговли цифровыми активами. Доступ инвесторов к торгам будет открываться по мере готовности брокеров", - говорится в сообщении.

Торги будут проводиться с 09:00 до 16:00 в режиме основных торгов с кодом расчетов Т0. Расчеты по сделкам будут проходить в рублях в день их заключения.

Сделки с биткоином, эфиром и USDT будут доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

В перечень цифровых активов, допущенных к торгам на "СПБ бирже", также включены "Ти Ар Икс" (TRX) и "Ю Эс Ди Коин" (USDC), сделки с которыми будут доступны только квалифицированным инвесторам. Дату начала торгов этими активами биржа объявит позднее.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Согласно указанию ЦБ, российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать правила их проведения с регулятором.

Банк России 27 ноября включил "СПБ биржу" в реестр цифровых депозитариев.

"Московская биржа" ранее также анонсировала планы запустить торги криптовалютами с 1 декабря.