Новак отметил, что за атаки на КТК платят европейские потребители

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Простои системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атак приводят к недополучению рынком 1,4 млн баррелей нефти в сутки, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в документальном фильме "Один маршрут - два государства" к 30-летию консорциума.

"Нефть КТК входит - объем нефти - в топ-2, то есть в двойку самых крупных поставщиков Европы. Поэтому, когда случаются перерывы из-за атак Киева, страдают в том числе европейские партнеры, потому что НПЗ недополучают нефть, соответственно, и цены повышаются, и платят за это потребители Европы", - сказал он.

Также вице-премьер отметил, что в РФ производится около 97% оборудования, которое используется КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

В 2025 году система транспортировала 70,5 млн тонн нефти.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.