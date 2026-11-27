"НОВАТЭК" почти выполнил план перенаправления СПГ с европейского рынка

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" почти выполнил план перенаправления сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка, который с начала 2027 года отказывается от российского СПГ.

"Безусловно, самый главный вызов для российского СПГ сегодня - это закрытие европейского рынка с 1 января 2027 года. (..) Несмотря на тяжелую довольно обстановку, мы план перенаправления грузов на новые рынки практически полностью сформировали. Безусловно, основным направлением российского СПГ остается Китай", - заявил замглавы компании Эдуард Гудков в ходе форума "Газ России".

Он не уточнил, какой был плановый объем.

"Кроме того, в нашем портфеле остаются поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут расти. Нельзя списывать со счетов Турцию. Довольно успешно развивается сотрудничество с Турцией, которая всегда претендовала и будет претендовать на статус газового хаба Европы. Плюс индийский рынок весьма специфический, непростой. Но и там мы видим довольно серьезные подвижки и (..) и видим большие перспективы развития отношений с Индией", - сказал Гудков.

Он также выделил перспективы поставок в африканские страны. "Кроме того, большой африканский континент - разные страны с разным экономическим состоянием. Но и там есть интересные потребители с большим заделом на будущее", - сказал топ-менеджер.

Гудков сказал также, что вместе с самим СПГ "НОВАТЭК" предлагает будущим партнерам гравитационные плавучие основания, в строительстве которых компания накопила серьезные компетенции - на их базе установлены модули завода "Арктик СПГ 2". "Основания гравитационного типа - это такие бетонные платформы, которые делают в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске. (..) Вместе с СПГ нашим иностранным партнерам мы предлагаем решение на ОГТ - это могут быть как регазификационные комплексы, так и объекты газовой генерации с контрактом на поставку СПГ", - сказал он.

Основным проектом "НОВАТЭКа", с которого шли поставки СПГ в Европу, является завод "Ямал СПГ", запущенный в 2017 году с участием французской TotalEnergies и китайской CNPC. Сначала его мощность составляла 16,5 млн т в год, затем была построена еще одна среднетоннажная очередь на 1 млн т, а за счет погодных условий завод может производить до 22 млн т СПГ в год. Почти на весь объем в 16,5 млн т/г были заключены долгосрочные контракты на продажу.

TotalEnergies изначально закупила в "Ямал СПГ" самый большой объем - 4 млн т/г, CNPC - 3 млн т/г. "Газпром" в лице Gazprom Marketing & Trading (GMT) купил 2,9 млн т/г (для поставки на индийский рынок, после национализации GMT этим объемом управляет германская SEFE), испанская Naturgy - 2,5 млн т, а "НОВАТЭК" - лишь 2,4 млн т. Из своих 2,38 млн тонн Novatek Gas & Power законтрактовал в адрес французской Engie - 1 млн тонн, еще 0,9 млн тонн в адрес Shell International Trading Middle East, еще 0,5 млн тонн - швейцарскому трейдеру Gunvor.

В 2018 году TotalEnergies купила весь СПГ-бизнес у Engie.

Остальные объемы реализовывались по кратко- и среднесрочным договорам.

Согласно европейским санкциям, европейским компаниям с января 2027 года запрещено поставлять на рынок ЕС российский СПГ. При этом европейские компании смогли отстоять право поставлять его на рынки третьих стран - но только по долгосрочным и ранее заключенным контрактам. Разрешение действует до 25 июля 2027 года, а в дальнейшем - в течение последующих периодов продолжительностью один год, если Еврокомиссия, по итогам ежегодного пересмотра не примет иного решения.

Глава Totalenergies Патрик Пуяннэ в октябре заявил, что ранее компания покупала у "Ямал СПГ" порядка 5 млн т СПГ, но из-за европейских санкций максимальный объем, который компания сможет отбирать с проекта, снизится до 4 млн т с января 2027 года. По его словам, желание отбирать ямальский газ будет зависеть от рынков, на которые он будет поступать, от расстояния и, соответственно, стоимости фрахта.

Totalenergies, предположил Пуяннэ, сможет закупать у "Ямал СПГ" порядка 3 млн т, но заметил, что у него пока нет четкого понимания.

Топ-менеджер испанской Naturgy заявил, что видит возможность закупать этот газ с января 2027 года ввиду того, что происходит и может произойти на рынке.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), TotalEnergies (20%) и китайская CNPC (по 20%). Сообщалось, что спотовые объемы распределялись между акционерами пропорционально их доле.

В июне министерство экономики и энергетики Германии заявило, что SEFE должно разорвать сделку по импорту газа с Россией, одним из способов расторгнуть действующий контракт на поставку российского СПГ было бы объявление форс-мажора.