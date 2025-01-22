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Путин заявил о динамике кредитования юрлиц в январе ниже целевых ориентиров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование в декабре 2024 года замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в этом году совещании по экономическим вопросам.

"Я уже говорил о том, что нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбалансов в экономике на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объем кредитования. В декабре динамика корпоративного кредитного портфеля серьезно замедлилась, в январе она складывается ниже целевых ориентиров, при этом качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле (...) составляет 2,6%, а в розничном - 3,7%. Эти показатели были стабильны в течение всего прошлого года", - заявил президент РФ.

Он отметил, что банковский сектор обладает достаточным запасом капитала, чувствует себя уверенно и имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития экономики РФ.

"Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом. Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции. Непростая задача, но к этому надо стремиться", - отметил Путин.

Он заявил, что нужно предметно работать с каждой отраслью, потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться.

Владимир Путин
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