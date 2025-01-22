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Цены на новые российские автомобили с 14 по 20 января повысились почти на 2%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на новые отечественные легковые автомобили с 14 по 20 января выросли на 1,96%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Аналогичным, по оценкам ведомства, был рост цен на российские автомобили с начала этого года.

Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов за 14-20 января снизились на 0,3%. При этом с начала года рост цен на них составил 0,58%.

Об индексации цен на модельный ряд Lada с 14 января ранее сообщали в "АвтоВАЗе". Компания отмечала, что размер индексации составил в среднем 1,8%, и она затронула семейства Lada Granta и Lada Niva Legend.

Lada Granta – самая популярная машина на российском рынке новых автомобилей – за прошлый год "АвтоВАЗ" реализовал ее в количестве 205,6 тыс. шт. (-0,2% г/г). Продажи Lada Niva Legend за год составили 49,5 тыс. шт. (+15,1%). Рыночные доли этих семейств, по оценкам компании, по году составили 12,2% и 2,9% соответственно.

Как следует из докладов Росстата за предыдущие периоды, рост цен на российские автомобили за период с 1 января по 23 декабря 2024 года превысил 4,5%, иномарки подорожали чуть более чем на 2,2%.

Росстат
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