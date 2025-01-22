На "Мосбирже" рубль в среду умеренно подорожал к юаню

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В среду на торгах на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юань подешевел на 4,15 копейки, до 13,5415 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 23 января на 1,6478 рубля, до 98,2804 рубля, и уменьшил курс евро на 4,37 копейки, до 103,2419 рубля.

"Рубль в среду немного подорожал в паре с юанем, сумел вплотную приблизиться к максимальным уровням декабря 2024 года. Его укрепление продолжилось четвертый день подряд благодаря нескольким позитивным факторам. Во-первых, участники рынка надеются на мирное и скорое разрешение российско-украинского конфликта и в этой связи ждут встречи между президентами России и США. Отметим, что к сегодняшнему дню известно, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп подтвердили готовность к переговорам. Другим позитивным фактором для рубля является подготовка компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам этого года. Единый день уплаты налогов января приходится на начало следующей недели, в связи с чем на рынке наблюдается увеличение предложения валюты со стороны экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению вечером в среду.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,29%, до $79,06 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,4%, до $75,5 за баррель.

Трейдеры внимательно следят за мерами, которые предпримет президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность. Ранее он подтвердил намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также пригрозил ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт. Также Трамп пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв, а также объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, отменив ограничения на бурение в прибрежных водах.

Падение цен на нефть сдерживают погодные условия в США. Как сообщалось, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, а в Северной Дакоте из-за неблагоприятных погодных условий добыча нефти сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.

Цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель, полагает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

"Нефтяной рынок пока оценивает заявления Трампа после инаугурации. Новый президент США сообщил о планах нарастить добычу нефти в стране и восполнять ее стратегический запас, - отмечает эксперт. - Это было ожидаемо и в целом укладывается в логику постепенного перехода рынка к профициту. Нивелировать эффект от реализации планов Трампа частично могут недавно введенные санкции против российского нефтегаза, которые устранят с рынка примерно 0,4-0,5 млн баррелей в день".

Также, по мнению Крыловой, важно, что Трамп рассматривает введение 10%-ных пошлин на импорт из Китая уже с 1 февраля. Начало торговой войны ударит по и так слабой экономике Китая, а значит, снизит потребление нефти в стране, подчеркивает аналитик.

"В целом настроения на нефтяном рынке скорее негативные. Мы видим риски, что цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель", - указывает Крылова.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 января поднялась на 10 базисных пунктов - до 21,18% годовых.

Срочная версия RUONIA на один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 20,8% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 21,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,26% годовых.