Суд снял арест с панамского судна, перевозившего для "ЭФКО" пальмовое и кокосовое масло

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры, принятые в отношении судна Yangon, прибывшего в порт Тамань с партией пальмового и кокосового масла для группы "ЭФКО".

"В материалы дела от ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" поступило ходатайство об отмене предварительных обеспечительных мер. (..) Указанное ходатайство мотивировано тем, что обстоятельства, послужившие основаниями для принятия предварительных обеспечительных мер, отсутствуют, так как стороны пришли к общей договоренности", - говорится в определении суда.

С судна снят введенный ранее арест и запрет на выдачу разрешения на выход из акватории порта.

С исковым заявлением в суд о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении Flyte Yangon S.A (собственник судна) и Flyte Logistics Pte Ltd (коммерческий менеджер судна) обратилось 27 декабря 2024 года ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" (КРЦ "ЭФКО-Каскад", входит в ГК "ЭФКО").

"ЭФКО-Каскад" просило наложить арест на судно Yangon (под флагом Панамы - ИФ) и запретить ему покидать порт Тамань. В обоснование искового заявления компания ссылалась на то, что 7-19 ноября 2024 года на судно в портах Белаван и Лубук Гаунг (Индонезия) был погружен груз пальмового масла РДО (рафинированное, дезодорированное, отбеленное), пальмового олеина, пальмового стеарина, пальмоядрового масла, пальмоядрового стеарина и кокосового масла. Судовладельцем были выданы коносаменты (документы, удостоверяющие принятие груза на судно для перевозки), подтверждающие, что груз был погружен без замечаний к его качеству. После окончания погрузки и выдачи коносаментов судно отправилось в рейс в порт Тамань, куда прибыло 20 декабря 2024 года.

"Однако по прибытии судна в порт Тамань и (после) начала выгрузки выяснилось, что качество прибывшего груза заметно ухудшилось, что подтверждается прилагаемыми отчетами сюрвейера (агент страховщика или инспектор, осматривающий имущество, которое принимается на страхование - ИФ) и письмом-уведомлением об ущербе. Как указывает заявитель, ущерб качеству груза оценивается в размере более 500 млн рублей, что подтверждается прилагаемым расчетом заявителя, исходя из цен на схожие товары и понизившиеся качественные характеристики груза", - приводилась в материалах дела позиция истца.

По информации заявителя, при выгрузке были обнаружены повреждения груза, что и послужило основанием для обращения в суд.

Изучив материалы дела суд счел достаточными представленные доказательства ущерба компании. По мнению суда, предварительные обеспечительные меры необходимы, поскольку они направлены на защиту имущественных интересов заявителя и гарантирование исполнения судебного акта.

В результате суд постановил наложить арест на судно, запретить ему выход из порта.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд наложил арест на судно Sunflyte под флагом Панамы, прибывшее в порт Тамань с партией пальмового и кокосового масла, запретив капитану порта выдавать разрешение на его выход из акватории. По данным истца – компании "ЭФКО-Каскад", судно также следовало из портов Белаван и Лубук Гаунг. По прибытии в порт Тамань выяснилось, что качество прибывшего груза заметно ухудшилось. Тогда компания оценила ущерб в 102 млн рублей и обратилась с соответствующим заявлением в суд о принятии обеспечительных мер. Спустя 10 дней суд снял арест с судна.

"ЭФКО" специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Компания диверсифицирует бизнес за счет развития собственного инновационного центра, разработки растительного мяса и молока под брендом Hi!, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии.