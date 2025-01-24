Расписки Fix Price выросли на 5% на корпоративных новостях

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки Fix Price в ходе торгов на Московской бирже в пятницу выросли на 5% (до 181 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

АО "Фикс Прайс" стало владельцем 100% ООО "Бэст Прайс", операционной "дочки" Fix Price в России, говорится в данных ЕГРЮЛ. Кроме того, юрлицо получило 1% ООО "Бэст Прайс Экспорт". До этого владельцем долей была холдинговая структура Fix Price plc, зарегистрированная в Казахстане.

Само АО "Фикс Прайс" было учреждено в конце 2024 года, его владельцем выступает казахстанский холдинг.

В октябре 2024 года CEO группы Дмитрий Кирсанов заявлял, что компания рассматривает вариант получения листинга на МосБирже для основного операционного актива ритейлера - ООО "Бэст прайс".

Сам холдинг в прошлом году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на МосБирже, однако уже с 3 января 2025 года по указанию ЦБ РФ они наряду с другими квазироссийскими компаниями были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец сентября сеть объединяла 6 891 магазин в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.