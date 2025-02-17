Fix Price допускает обмен своих GDR на акции российской "дочки"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Группа Fix Price plc в 2025 году может запустить процесс обмена своих GDR на акции АО "Фикс Прайс", сообщила группа.

"Компания не ожидает ограничений на участие в обмене в зависимости от сроков приобретения GDR, за исключением регуляторных ограничений", - говорится в сообщении.

Обмен может быть проведен "в рамках работы по устранению инфраструктурных ограничений для защиты прав акционеров". Эти мероприятия, в частности, могут включать получение публичного статуса "дочки" Fix Price на "Мосбирже".

Ранее компания сообщала о том, что публичной может стать их основная операционная компания в России - ООО " Бэст Прайс". Позднее было создано одноименное юрлицо АО "Фикс Прайс", которое стало владельцем операционной "дочки" и ООО "Бэст Прайс Экспорт".

Помимо сообщения о потенциальном обмене, Fix Price сообщила о регистрации еще одной "дочки" в Казахстане - Retail Technologies & Solutions Limited.

Сам Fix Price в 2024 году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на "Мосбирже", однако уже с 3 января 2025 года по указанию Банка России они, наряду с другими квазироссийскими компаниями, были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец сентября сеть объединяла 6891 магазин в России и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.