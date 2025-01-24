Выручка "Росатома" в 2024 году превысила 3 трлн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Выручка госкорпорации "Росатом" в прошлом году "перевалила" за 3 трлн рублей, сообщил глава компании Алексей Лихачев, выступая на форуме "Знание. Государство" в пятницу.

"Мы перевалили за три триллиона выручки и являемся одной из крупнейших инвестиционных структур в нашей стране", - сказал Лихачев.

Согласно его презентации, речь идет о 3,017 трлн руб., а объем инвестиций в прошлом году составил 1,5 трлн руб.

"Понятно, наша сегодняшняя жизнь нам внутри страны не добавляет, так сказать, резервов, я имею в виду в первую очередь финансовую политику жесткую Центрального банка. Но мы живем по принципу "Господь терпел - и нам велел". Но тем не менее, конечно же, ведем дискуссии с Центробанком о том, сколько должны нормально стоить в стране деньги, чтобы реализовывать инвестиционные промышленные проекты", - отметил при этом Лихачев.

В октябре в материалах компании к встрече с президентом РФ отмечалось, что консолидированная выручка предприятий госкорпорации в 2024 году может вырасти до уровня не менее 3 трлн руб. По итогам 2023 года этот показатель превысил 2,6 трлн руб. "Рост выручки обеспечивается прежде всего за счет новых направлений и зарубежной деятельности", - поясняла компания.

Ожидания компании относительно инвестиций в 2024 году тогда были прописаны на уровне "почти 1,5 трлн рублей" (в 2023 году они составили 1,2 трлн рублей).