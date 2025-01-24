Китайская WeRide намерена расширять присутствие за рубежом в этом году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения и оператор сервиса роботакси WeRide намерен расширять свое присутствие на зарубежных рынках в этом году.

Компания рассчитывает, что роботакси и связанные с ним услуги будут пользоваться значительным спросом в ближайшие годы, пишет газета The Wall Street Journal.

WeRide ведет операции в сфере автономного вождения более чем в 30 городах в девяти странах мира. Она имеет разрешения на беспилотное вождение в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США.

"Мы хотим работать на глобальном рынке, - заявил основатель и главный исполнительный директор WeRide Тони Хан. - Везде, где есть потребность в беспилотных такси и автобусах, - именно там мы и хотим быть".

В частности, компания нацелена на выход на рынки Японии, Европы и Ближнего Востока. Эксперты, однако, опасаются, что усиление надзора за внедрением китайских технологий может сказаться на ее планах, отмечает WSJ.

На прошлой неделе министерство торговли США утвердило запрет на использование китайского оборудования и программного обеспечения в подключаемых автомобилях. Некоторые из европейских и азиатских стран могут прибегнуть к аналогичным мерам.

"Если страна недружелюбна к вашей компании, вам следует это учитывать", - отметил Хан, добавив, что геополитические отношения являются важным фактором, который следует учитывать при расширении бизнеса за рубежом.

"На данный момент мы считаем, что Ближний Восток и Европа лучше подходят для нашей зарубежной экспансии", - сказал он.

Уже в этом году WeRide заключила контракт с государственным железнодорожным оператором Швейцарии, а также получила заказ на автономные автобусы в Японии.

Компания, как и многие ее конкуренты, остается убыточной. Она привлекла $440,5 млн за счет размещения акций в Нью-Йорке в октябре прошлого года, однако с тех пор ее ADR подешевели на 20%.