Baidu запустит операции сервиса роботакси в Дубае

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. расширяет операции собственного сервиса роботакси Apollo Go на Ближний Восток, сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз Baidu.

Около 100 полностью самоуправляемых автомобилей Apollo Go появится в Дубае к концу 2025 года. Компания планирует увеличить парк автомобилей в Дубае по крайней мере до 1 тысячи к 2028 году.

Сервис Apollo Go впервые выйдет на рынок за пределами материкового Китая и Гонконга, отмечает MarketWatch.

Ранее другой китайский оператор сервиса роботакси - WeRide - объявил о партнерстве с Uber Technologies Inc. в ОАЭ. Компании намерены вывести на рынок не менее 50 самоуправляемых автомобилей в Абу-Даби к середине этого года.