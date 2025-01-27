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Brent подешевела до $77,93 за баррель

Brent подешевела до $77,93 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,73%) до $77,93 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,21 (0,3%), до $78,5 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,57 (0,76%), до $74,09 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,04 (0,01%), до $74,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

"Заявления Трампа повышают вероятность торговых войн, которые могут привести к повышению цен на нефть, - сказал MarketWatch аналитик по энергорынкам StoneX Алекс Хоудс. - Однако он также призывает страны ОПЕК, в том числе, Саудовскую Аравию, увеличить добычу нефти".

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе, принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

"Действия Трампа имеют значение для рынков, поскольку он показывает, что явно заслуживает доверия в вопросе использования агрессивных пошлин", - говорит аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон.

Brent WTI ОПЕК США Колумбия Дональд Трамп
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