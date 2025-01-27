Volkswagen может передать избыточные мощности в Европе китайским компаниям

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen готова рассмотреть возможность передачи избыточных производственных мощностей в Европе китайским автопроизводителям, заявили Financial Times топ-менеджеры ее предприятий.

"Разумеется, об этом можно подумать", - сказал главный исполнительный директор Audi Гернот Делльнер. По его словам, такой шаг позволит "снизить входной порог для этих конкурентов". "Я верю в свободную торговлю", - добавил CEO.

Audi ранее договорилась с китайской SAIC о производстве электромобилей в Китае для местного рынка. Возможно, китайские бренды захотят перенести этот опыт в Европу, сказал Делльнер.

Главный финансовый директор бренда Volkswagen также не исключает передачи китайским компаниям незадействованных производственных линий VW в Германии.

"Мы открыты для любого диалога по любым вопросам с любыми партнерами, - заявил он. - В динамичном мире надо рассматривать все варианты".

Продажи Volkswagen в Европе в прошлом году сократились на 2 млн автомобилей по сравнению с пятью годами ранее.

VW в прошлом месяце договорилась с профсоюзным движением о сокращении производственных мощностей в Германии вместо планировавшегося закрытия как минимум трех заводов в стране.

В результате совокупная производственная мощность бренда, на который приходится около половины продаж всего автоконцерна, снизится к 2030 году примерно на 730 тыс. с 1,5 млн автомобилей в год.

Избыток мощностей начал расти в период пандемии, когда Volkswagen из-за снижения спроса стала отменять ночные смены. В 2024 году бренд выпустил около 900 тыс. машин в Германии.

Для сохранения мощностей заводам VW нужно достичь новых необнародованных целей в области производительности - в противном случае будет рассматриваться "альтернативное использование" этих площадок, что может включать в себя их продажу.

Некоторые китайские автопроизводители рассматривают использование избыточных мощностей в Европе как способ расширить присутствие в регионе, отмечает FT.

Сам Китай на протяжении десятилетий был наиболее прибыльным рынком VW, однако за последние пять лет рыночная доля одноименного бренда сократилась там примерно вдвое из-за слабых позиций в быстро растущем сегменте электромобилей.

Акции Volkswagen дорожают на 1,8% на торгах в понедельник.