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В BMW не ждут легкого перехода США на электромобили

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Переход на электромобили в США не будет гладким, заявил Financial Times член правления германской Bayerische Motoren Werke AG Йохен Геллер.

"Думаю, было бы наивным полагать, что движение в сторону электрификации - дорога с односторонним движением, - сказал он. - Это будут "американские горки"".

"Вот почему мы инвестируем в двигатели внутреннего сгорания, - добавил Геллер. - Мы инвестируем в современные подключаемые гибриды. И мы продолжим разрабатывать электромобили".

По его словам, BMW сохраняет оптимизм в отношении продаж бензиновых и подключаемых гибридов в США даже в случае охлаждения спроса на электромобили в ближайшие несколько лет.

Геллер также отметил, что экономика КНР вряд ли вернется к тем взрывным темпам роста, которые изначально привлекли иностранных автопроизводителей на ее рынок. "Но мы по-прежнему видим растущий рынок..., и поэтому наша амбиция определенно заключается в том, что мы хотим быть частью растущего рынка", - пояснил он.

При этом быстрый переход рыночной доли от зарубежных игроков к китайским на этом рынке не должен шокировать, считает топ-менеджер. "Их автомобили очень хороши с технологической точки зрения, - сказал он. - Но мы не боимся".

В 2024 году BMW продала 426 594 полностью электрических автомобиля, что на 13,5% больше показателя предыдущего года и представляет собой 17% общих продаж компании за минувший год. С учетом гибридов доля электромобилей в совокупных объемах реализации составила 24%.

Другой германский автопроизводитель - Porsche AG - на минувшей неделе сообщил о планах выпускать для повышения рентабельности новые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или подключаемых гибридов.

BMW Porsche США Йохен Геллер Китай
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