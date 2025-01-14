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Volkswagen в 2024 году сократил продажи автомобилей на 2,3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG сообщил о снижении продаж автомобилей в 2024 году на 2,3%.

Общие продажи группы, включая бренды легковых автомобилей Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, а также грузовиков MAN и Scania, составили 9,03 млн единиц против 9,24 млн годом ранее.

Годовые поставки в Западную Европу снизились на 0,4%, до 3,3 млн, а в Центральную и Восточную Европу выросли на 1,7%, до 512 тысяч. Продажи в Северной Америке повысились на 6,4% в сравнении с 2023 годом и составили 1,06 млн.

Самый сильный рост, на 14,7%, отмечен в Южной Америке, где было реализовано 594,3 тысячи автомобилей. Поставки в Бразилию увеличились на 18,2%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе было продано 3,2 млн автомобилей, на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. В компании объясняют это высокой конкуренцией в Китае, где продажи упали на 9,5%.

Реализация электромобилей (BEV) снизилась на 3,4%, до 744,8 тысячи.

Volkswagen
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