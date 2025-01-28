В России выпуск легковых машин в 2024 году вырос на 38%

Производство LCV увеличилось на 27%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России в 2024 году производство автомобильной техники выросло на 33%, наибольший рост наблюдался в сегменте легковых машин, производство которых выросло на 38%, сообщил в Совете Федерации замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов.

"Мы по производству закончили в положительных значениях: по итогам 2024 года на 33% нам производство удалось увеличить. В легковом сегменте - на 38%, по легким коммерческим (автомобилям - ИФ) 27%", - сказал он на совещании о мерах господдержки предприятий металлургии и машиностроения.

"При этом есть и сегменты, которые заслуживают особого внимания, на которых мы сейчас сконцентрированы, потому что если говорить о грузовых автомобилях и автобусах, там рост производства был ниже: соответственно, по грузовикам - 7%, по автобусам - всего лишь 1%", - добавил он.

Комментируя возможную динамику производства в 2025 году, Чернов сообщил, что в январе уровень рынка и производства соответствовал прошлогоднему, но от прогноза на весь год он воздержался.

"Сейчас есть у нас уже данные по январю: у нас замедлений по продажам и производству нет, у нас производители находятся на тех же уровнях, но отмечу: мы не знаем, как будет реагировать отрасль на такую высокую ключевую ставку. Какой-то прогноз сейчас давать совершенно не корректно, я бы к этому вопросу вернулся по итогам I квартала", - заявил он, добавив, что в случае необходимости Минпромторг готов гибко подходить к донастройке мер поддержки отрасли.

Чернов отметил, что государство на 2025 год увеличило объем финансирования программ поддержки спроса в автопроме - льготному лизингу и кредитованию. "В бюджете у нас заложено существенное увеличение финансирования по данным программам, то есть с 26 млрд рублей по автокредитам до 36 млрд в 2025 году, по лизингу - с 17 млрд до 27 млрд рублей. Поэтому рассчитываем, что это окажет нашим производителям необходимую поддержку. И газомоторную технику тоже мы до 5,7 млрд рублей увеличим финансирование, если говорить о том годе, то это было 1,7 млрд", - перечислил он.

Говоря о более медленных темпах роста в сегменте грузовиков и автобусов, Чернов отметил, что Минпромторг уже начал проработку дополнительных мер поддержки. "Сейчас прорабатывается отдельное решение в отношении магистральных тягачей (...) Сейчас по данному направлению планируем увеличить скидку для этой техники с 850 тысяч рублей до 1,7 млн рублей на штуку, чтобы сделать предложение нашей техники для бизнеса более выгодным", - рассказал замглавы департамента.

"Что касается общественного транспорта, то в рамках программы льготного лизинга мы субсидировали 10% от платежей. Чтобы помочь регионам закупить технику, приняли решение с 10% до 40% увеличить нашу компенсацию", - сказал Чернов.

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2024 года в России было выпущено 679 тысяч легковых машин, 178 тысяч грузовиков (рост 9,8%), 13,7 тысячи автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (рост на 12,1%).

В 2023 году производство легковых автомобилей в России выросло, как сообщал Росстат, на 19%, достигнув 537,1 тысячи штук, грузовиков - на 19,3%, до 167,6 тысячи, автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн - на 10,9%, до 14,1 тысячи единиц.