Плодоовощной союз прогнозирует рост цен на огурцы в РФ до февраля, на томаты - до мая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ценовая динамика на томаты и огурцы находится в пределах продовольственной инфляции, сообщил журналистам исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Андрей Казаков.

"В соответствии с ежегодной тенденцией рост цен на огурцы ежегодно продолжается до февраля, на томаты - до мая. В дальнейшем ожидается традиционное снижение за счет поступления нового урожая тепличных овощей, а впоследствии - и открытого грунта", - сказал он.

По его прогнозу, в 2025 году сбор овощей защищенного грунта увеличится на 2%. Это обусловлено интенсификацией производства, модернизацией устаревших теплиц, выходом тепличных комбинатов на плановую мощность и строительством новых, в частности на Дальнем Востоке, уточнил он.

Как сообщил Росстат в среду, на минувшей неделе из плодоовощной продукции больше всего подорожали огурцы - на 1,1% при общем подорожании этой продукции на 0,5%. С начала года цены на огурцы повысились на 8,5%. В то же время помидоры за неделю подешевели на 0,3%, но с начала года рост составляет 0,25%.