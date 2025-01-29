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Рост цен на овощи и фрукты в РФ за неделю сохранился на уровне 0,5%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 21 по 27 января, как и неделей ранее, повысились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Больше всего подорожали огурцы, перехватив лидерство у яблок, - на 1,1% (неделей ранее было отмечено снижение цен на 1,2%).

Цены на картофель выросли на 0,9% (на 0,7%), лук и яблоки - на 0,7% (на 1,5% и 1,9% соответственно), свеклу - на 0,4% (на 0,6%), бананы - на 0,3% (на 1,1%), капусту - на 0,2% (на 0,9%), морковь - на 0,1% (снижение на 0,2%).

В то же время помидоры подешевели на 0,3% (рост на 0,1%).

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 8,5%. Лук подорожал на 5,1%, яблоки - на 4,8%, капуста - на 3,7%, свекла - на 3,7%, картофель - на 3,5%, бананы - на 1,8%, морковь - на 1,5%, помидоры - на 0,25%.

В 2024 году плодоовощная продукция в РФ стала дороже на 22,1%.

Росстат
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