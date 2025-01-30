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Нефть Brent подорожала до $76,4 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения.

Товарные запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляет $76,43 за баррель, что на $0,15 (0,20%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,91 (1,2%) до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,07 (0,1%) до $72,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,15 (1,6%) до $72,62 за баррель.

Давление на мировые рынки также оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне – 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

"Без сомнений, нефтяной рынок находится в фазе, в которой доминируют опасения ослабления спроса", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Комбинация тревожных статданных из Китая, а также тот факт, что ФРС нажимает на кнопку паузы в смягчении политики, бросает тень на склонность инвесторов к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.

Brent нефть
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