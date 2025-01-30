Brent торгуется у $ 76,65 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в четверг вблизи уровня закрытия среды после небольшого снижения ранее в ходе торгов. Трейдеры ожидают большей ясности относительно торговой политики США после заявлений кандидата на должность министра торговли о том, что Канада и Мексика могут избежать введения против них пошлин в размере 25%.

К 14:35 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,09%) до $76,65 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,01 (0,01%), до $72,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей - до 415,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Их повышение было отмечено после девяти недель снижения. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,19 млн баррелей.

Федеральная резервная система США накануне сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 4,25-4,5% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятору "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намеревался ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады и Мексики, являющихся крупными поставщиками нефти для американского рынка.

Кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник заявил в среду, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно примут меры по закрытию своих границ для фентанила.

Эти пошлины должны были побудить Мексику и Канаду к действиям, сказал Лютник во время слушаний в Сенате США. При этом он заявил, что считает правильным вводить высокие пошлины на китайские товары. "Китайские пошлины должны быть самыми высокими", - отметил Лютник.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей альянса, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.