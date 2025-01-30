Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется в районе $76,6 за баррель) на сигналах Федрезерва США о нежелании быстро снижать ставки, а также на ожиданиях сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ из-за сохраняющейся высокой инфляции в России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,1%, лидируют в откате бумаги "Татнефти" (-0,6%) и ОК "Русал" (-0,6%), вырос "Аэрофлот" (+1,6%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2946,68 пункта (-0,1%), индекс РТС – 947,09 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 января, составляет 98,0126 руб. (+4,68 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали сохранение высокой инфляции в России, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22% после 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала года к 27 января рост цен составил 1,14%.

Из данных за 27 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова считает, что индекс МосБиржи в четверг может продолжить инерционный рост, но для рывка вверх и закрепления выше 3000 пунктов необходим достаточный прогресс на внешнем фоне.

Пока настроения игроков видятся скорее выжидательными в отсутствие очевидных подвижек по переговорам между Россией и США. Целевой ориентир на четверг - 2930-2980 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ продолжает попытки восстановления, локальные коррекции сменяются отскоками. Нефть Brent накануне подешевела после выхода данных об увеличении запасов сырой нефти в США и ослаблении опасений по поводу поставок из Ливии. Внимание участников рынка переключилось на потенциальные тарифы США на импорт из Канады и Мексики.

В четверг ожидается утверждение дивидендной политики "Русагро". Ранее менеджмент заявлял о технической возможности выплачивать дивиденды в 2025 году (акции компании не торгуются с декабря по причине редомициляции компании из недружественной юрисдикции), отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, надежды на то, что рынок сможет раскачать информация по инфляции, не оправдались, статданные оказались противоречивыми. Так, за последнюю отчетную неделю рост цен уменьшился с 0,25% до 0,22%, но при этом годовая инфляция выросла с 10,04% до 10,14%. Данные указывают на то, что если ничего принципиально не изменится, то в феврале Банк России не поменяет ключевую ставку и ограничится умеренно-жесткой риторикой, считает эксперт.

В результате, рынок продолжает оставаться в боковике, поводов для начала тестирования "круглой" отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, полагает Антонов.

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq на сигналах Федрезерва о нежелании быстро снижать ставки.

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Глава ЦБ подчеркнул независимость ФРС от всего, что связано с заявлениями администрации президента, и выразил обеспокоенность множеством новых переменных, которые могут повлиять на решения регулятора. "Мы не знаем, что произойдет с пошлинами, с иммиграцией, с фискальной политикой, с политикой регулирования", - сказал Пауэлл.

"Диапазон возможностей очень, очень широк", - отметил он, имея в виду последствия экономических планов Трампа. "Существует так много переменных. Нам просто придется подождать и посмотреть", - заявил глава ФРС.

Тем временем, в Азии в четверг наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, австралийский ASX Australia - на 0,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,57 за баррель (-0,04% и -1,2% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $72,67 за баррель (+0,1% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей (впервые после девяти недель снижения), запасы бензина выросли на 2,96 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 4,99 млн баррелей.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на действиях президента США Дональда Трампа, который с 1 февраля намерен ввести 25%-ную пошлину на импорт из Канады, являющейся крупным поставщиком нефти для американского рынка.

Рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил в среду, что в ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будут обсуждаться, в частности, планы США по увеличению объемов добычи нефти.