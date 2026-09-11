Количество счетов цифрового рубля с начала сентября выросло на 87 тысяч

Число проведенных операций превысило 50 тысяч, сообщила глава ЦБ РФ

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество счетов цифрового рубля, массовый запуск которого состоялся в начале сентября, за 10 дней увеличилось на 87 тыс., число проведенных операций превысило 50 тыс., заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Число открытых счетов (цифрового рубля - ИФ) увеличивается каждый день, процесс продолжается. Вот за 10 дней у нас открыто счетов - 87 тысяч. И проведено более 50 тысяч операций. Конечно, многие люди просто тестируют это, проверяют, как это происходит. Но надеемся, что оценят и удобство, и бесплатность сервисов, будут пользоваться этим. Но выбирать, чем пользоваться - это их право. Региональной статистики мы не ведём, потому что платформа цифрового рубля, она едина для всех, вне зависимости от города, от региона", - сказала Набиуллина.

По ее словам, полномасштабный запуск цифрового рубля прошел нормально. В первые дни у некоторых клиентов ряда банков были сложности, у кого-то с открытием счетов цифрового рубля, с возможностью провести те или иные операции, но они оперативно устранялись.

"Банки, которые это делали, действительно делали оперативно, мы были в полном контакте с ними. Массовых проблем не видим, не видим каких-то массовых жалоб", - отметила глава ЦБ.

"Что касается в целом улучшения клиентского пути, хотела бы подчеркнуть, что это всегда такой баланс между простотой и безопасностью. Мы сейчас параллельно работаем над тем, чтобы, что называется, сократить количество кликов, которые человеку нужно сделать для открытия счёта, для той или иной операции, но при обязательном сохранении высокого уровня защиты. В целом мы видим интерес со стороны людей, со стороны компаний", - добавила она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и крупные торговые компании стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.