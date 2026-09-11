Банк России принял решение о повышении капитала РНПК на 165 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение о повышении капитала "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) на 165 млрд рублей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы приняли решение о докапитализации РНПК на 165 млрд рублей, с учетом всех процедур капитал РНПК будет увеличен в сентябре. Наше решение позволит национальной перестраховочной компании исполнять все принятые на себя обязательства. Сейчас эта компания фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий и при этом продолжает оказывать услуги для ключевых отраслей на льготных условиях", - сказала глава ЦБ.

РНПК - дочерняя компания Банка России, была создана в 2016 году, с 2022 года выступает основным перестраховщиком для российского рынка страхования. Объявленный капитал РНПК составляет 21 млрд рублей, компании обеспечены гарантии Банка России в пределах 750 млрд рублей.