"Вымпелком" оценил объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" оценивает объем рынка 5G в РФ в 2027 году в 35-45 млрд рублей, 80% из которых будут приносить операторам корпоративные клиенты (В2В).

"Мы прогнозируем очень высокий спрос со стороны промышленности и оцениваем совокупный объём рынка 5G в России в 2027 году в 35-45 млрд рублей. При этом больше 80% коммерческой выручки в этом сегменте дадут корпоративные заказчики: около 40% - это горно-металлургические компании, ещё четверть - нефтегаз", - заявил генеральный директор "Вымпелкома" Сергей Анохин, слова которого приведены в сообщении компании.

По его словам, в компании ожидают, что рынок будет расти не столько за счёт массовой замены существующих сетей, сколько за счёт появления новых сценариев использования, для которых критичны низкая задержка, надежность и высокая плотность подключений.

Согласно аналитическому отчету развития рынка 5G в России, подготовленному экспертами оператора, адресуемый коммерческий спрос на сервисы 5G составляет 13-16 млрд рублей. При этом, в отличие от мирового опыта, где драйвером 5G стал потребительский сегмент, в России основной спрос формируют промышленные предприятия, отмечает компания.

Кроме того, запуск 5G даёт импульс развития для "умных городов", решений безопасности, высокотехнологичной транспортной инфраструктуры и телемедицины. По прогнозу "Билайн бизнеса", уже в 2027 году госзаказчики могут сформировать до 1 млрд рублей спроса на видеомониторинг и интеллектуальные транспортные системы. При дополнительном бюджетном финансировании этот сегмент способен удвоиться, полагают эксперты.