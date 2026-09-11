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ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП

ЦБ РФ на заседании в пятницу предметно обсуждал только паузу в смягчении ДКП
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу предметно рассматривал только паузу в смягчении денежно-кредитной политики, снижение ключевой ставки содержательно не обсуждалось, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки", - сказала она.

Говоря о пространстве для снижения ключевой ставки, Набиуллина заявила, что ЦБ будет уточнять этот вопрос в рамках обновления прогноза в октябре.

"Но мы констатируем, что проинфляционные риски выросли. И они продолжают преобладать. И, соответственно, эти факторы мы тоже будем принимать во внимание", - отметила глава ЦБ.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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