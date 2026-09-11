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"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 12 сентября для линий сборки Lada Vesta и Niva

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ согласовал проект приказа "О работе в выходной день 12 сентября 2026 года", сообщил профсоюз в официальном канале в Мах.

"В соответствии с планом производства на сентябрь 2026 года приказом предусмотрена работа в выходной день 12 сентября в дневную смену продолжительностью 8 часов в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Vesta и Niva", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсация за работу в выходной день будет осуществлена в соответствии с коллективным договором.

Как сообщалось, производственный план на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тыс. (против 338,5 тыс. в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены поставить в этом году на экспорт (против 20,7 тыс. в 2025 году).

Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин, общаясь с журналистами в июле, выразил надежду, что годовые продажи "АвтоВАЗа" в 2026 году будут "повыше, чем в прошлом году".

АвтоВАЗ Lada Vesta Niva
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"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу 12 сентября для линий сборки Lada Vesta и Niva

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