"Ингосстрах "с 15 сентября начнет выплаты селлерам Ozon, чьи товары пострадали от БПЛА

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - СПАО "Ингосстрах" с 15 сентября начнет выплаты застрахованным селлерам Ozon, чьи товары пострадали в результате БПЛА-атак на логистическую инфраструктуру маркетплейса.

Как сообщил Ozon в пятницу, речь идет о продавцах, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий и подпадают под условия программы страхования.

"Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествий и были повреждены на складах Ozon в Чапаевске (Самарская область), Энеме (Адыгея) и Махачкале (Дагестан), получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчёт будет сделан после завершения инвентаризации", - сообщили в Ozon.

В пресс-службе маркетплейса пояснили, что договоры страхования были заключены напрямую между компанией "Ингосстрах" и продавцами. В Ozon при этом не ответили на вопрос, о каких примерных размерах выплат идет речь.

Страховщик, в свою очередь, отметил, что выполняет свои обязательства в полном объёме и в соответствии с условиями договоров. Компания сделает первые выплаты, не дожидаясь окончания инвентаризации и получения документов в полном объеме, и продолжит урегулирование по мере получения необходимых данных, уточнили в "Ингосстрахе".

Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчёта. Взаимодействие предпринимателей со страховой компанией по выплатам будет происходить через личный кабинет продавца Ozon.

Начиная с 22 августа в результате атак БПЛА пострадали логистические объекты Ozon в различных регионах РФ.

Ozon продолжает инвентаризацию на пострадавших логистических центрах.