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Shell в III квартале получила скорректированную прибыль заметно выше прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сократила скорректированную прибыль в третьем квартале на 4% относительно предыдущего квартала, однако показатель заметно превзошел ожидания аналитиков, как и выручка.

Как говорится в пресс-релизе, прибыль без учета разовых факторов в июле-сентябре составила $6,03 млрд по сравнению с $6,29 млрд кварталом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, равнялся $5,36 млрд.

Скорректированная EBITDA снизилась до $16,01 млрд с $16,81 млрд кварталом ранее.

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Чистая прибыль составила $4,29 млрд по сравнению с $3,52 млрд в апреле-июне, говорится в отчетности нефтегазового гиганта.

В третьем квартале 2023 года Shell получила чистую прибыль в размере $7,04 млрд, скорректированную прибыль в размере $6,22 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $16,34 млрд.

Выручка компании в третьем квартале 2024 года составила $71,09 млрд по сравнению с $74,46 млрд во втором квартале и $76,35 млрд в третьем квартале предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали ее на уровне $68,87 млрд.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился на 1% в квартальном выражении - до 2,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд. Такая же программа была запущена по итогам предыдущего квартала.

Shell
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