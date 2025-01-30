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Brent подорожала до $77,35 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту вечером в четверг.

К 18:46 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,01%), до $77,35 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этмоу моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,79 (1,09%), до $73,41 за баррель.

В центре внимания рынка находится встреча министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Инвесторы ждут, какой ответ даст группа нефтедобывающих стран на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу.

"Мне кажется, ОПЕК+ подтвердит намерение начать сворачивать меры по снижению предложения в апреле", - сказал Боб Ягер из Mizuho Securities.

По его мнению, ОПЕК+ будет наращивать добычу ежемесячно на 138 тысяч баррелей в сутки в течение 18 месяцев, по сентябрь 2026 года.

Также Трамп ранее озвучил намерение ввести 25%-ную пошлину на весь импорт из Канады и Мексики, являющихся крупными поставщиками нефти для американского рынка. Кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник заявил в среду, что эти страны могут избежать пошлин, если оперативно примут меры по закрытию своих границ для перевозки фентанила.

Brent WTI ОПЕК США Дональд Трамп
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