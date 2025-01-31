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Brent подешевела до $76,49 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после роста в четверг и утром в пятницу.

К 14:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,49%) - до $76,49 за баррель. Срок обращения этих фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые апрельские контракты подешевели на $0,38 (0,5%) - до $75,51 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,36 (0,49%) - до $72,37 за баррель.

Рынки ждут 1 февраля - даты, с которой президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины против Канады и Мексики. Трамп подтвердил, что в этот день обещанные ранее в январе 25-процентные пошлины на ввозимые в США канадские и мексиканские товары вступят в силу. При этом он заявил, что еще не принял решения относительно того, будут ли они распространяться на нефть.

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что в случае обложения пошлинами канадской нефти США будут вынуждены закупать нефть в Венесуэле.

"Мы поставляем нефть со скидкой, и ее, в конечном счете, перерабатывают в Техасе, - сказала она в интервью Financial Times. - Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла".

"Другого выхода нет, а эта администрация не хочет работать с Венесуэлой", - добавила Жоли.

Многие нефтеперерабатывающие заводы США зависят от тяжелой нефти, добываемой в Канаде, а также Венесуэле, а не от более легких сортов, добываемых в самих Соединенных Штатах, пишет FT.

Трамп также пригрозил ввести 100-процентные пошлины на импорт из стран БРИКС, если они откажутся от доллара США.

Участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

WTI Венесуэла Дональд Трамп США ОПЕК Канада Brent
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