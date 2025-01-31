Поиск

Нефть Brent подорожала до $77,48 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени подорожали на $0,61 (0,79%) - до $77,48 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%), до $76,87 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,68 (0,93%) - до $73,41 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,11 (0,2%), до $72,73 за баррель.

Участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

"США больше пострадают от 25%-ной пошлины, что идет вразрез с планами Трампа по снижению цен на нефть, - отметил аналитик ANZ Group Holdings Сони Кумари. - Мы полагаем, что нефть будет торговаться в узком диапазоне до тех пор, пока рынок не получит ясность".

Brent WTI США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Апелляция рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука 26 февраля

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

Лагард заявила, что инфляция в еврозоне близка к цели

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе305 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне20 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5784 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });