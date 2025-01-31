Нефть Brent подорожала до $77,48 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени подорожали на $0,61 (0,79%) - до $77,48 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%), до $76,87 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,68 (0,93%) - до $73,41 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,11 (0,2%), до $72,73 за баррель.

Участники рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.

Поддержку котировкам оказывают опасения введения Трампом пошлин на весь импорт из Канады, Мексики и Китая. Ранее президент говорил, что такая мера может быть принята уже с 1 февраля, и участники рынка ждут решения в ближайшие часы. Канада поставляет в Штаты около 4 млн баррелей нефти в сутки.

"США больше пострадают от 25%-ной пошлины, что идет вразрез с планами Трампа по снижению цен на нефть, - отметил аналитик ANZ Group Holdings Сони Кумари. - Мы полагаем, что нефть будет торговаться в узком диапазоне до тех пор, пока рынок не получит ясность".