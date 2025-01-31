В Финляндии построят завод взрывчатых веществ для боеприпасов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Пори будет построен завод по производству взрывчатых веществ стоимостью более 200 миллионов евро, сообщил на пресс-конференции министр обороны страны Антти Хаккянен.

"Проект, осуществляемый под руководством Министерства обороны, будет иметь большое значение для увеличения производства артиллерийских и минометных боеприпасов в Европе. Инвестиции также будут способствовать продолжению долгосрочной поддержки Украины", - добавил он.

31 января глава Минобороны уполномочил Силы обороны подписать десятилетнее соглашение о намерениях с финским производителем взрывчатых веществ компанией Forcit по закупкам взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Завод будет построен и начнет производство тротила в 2028 году. Инвестиции были запланированы совместно со странами-союзниками. Вопрос рассматривался и с представителями НАТО.

"Цель инвестиций - довести производство боеприпасов в западных странах до достаточного уровня", - сказал министр.

Как отмечалось на пресс-конференции, новый завод станет вторым по производству взрывчатых веществ в Европейском союзе после Польши.

Сейчас Forcit производит взрывчатые вещества на заводах в Ханко и Вихтавуори, Лаука.