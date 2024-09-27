Литва закупила в Финляндии противотанковые мины для минирования границы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Литвы сообщает о поставках в литовскую армию противотанковых мин производства финской компании Forcit Defence на сумму 5,9 млн евро, их будут устанавливать на границе с Россией и Белоруссией.

"Литовская армия получила противотанковые наземные мины Sentry производства финской компании Forcit Defence на 5,9 млн евро. Эти мины предназначены для эффективного уничтожения или вывода из строя танков и других боевых бронированных машин", - сказано в пресс-релизе.

Sentry - это дистанционно управляемая противотанковая минная система нового поколения, которая сочетает в себе усовершенствованную зашифрованную сетевую связь с высокой боевой способностью.

"При необходимости мину можно временно отключить, чтобы дать возможность пройти дружественным отрядам, либо обезвредить, если этого требует ситуация. Мины этого типа обладают способностью распознавать и идентифицировать цели противника, автономно выбирать момент взрыва с целью нанесения максимально возможного ущерба технике противника", - отметили в Минобороны.

Там подчеркнули, что "наземные мины являются эффективным способом обеспечения эффективности мер по контрмобильности на восточной границе НАТО", добавив, что "для реализации всех мер контрмобильности в течение десяти лет Литва выделит около 600 млн евро".