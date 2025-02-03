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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 53,1 пункта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2025 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с декабрьских 50,8 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как показали последние данные, январские темпы роста в секторе оказались самыми быстрыми с июля 2024 года на фоне улучшившихся условий спроса и возросших объемов новых заказов.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Рост новых заказов продолжался третий месяц подряд, при чем темпами, ставшими самыми высокими за семь месяцев в свете благоприятных условий продаж и конкурентного ценообразования. Источником высокого спроса был внутренний рынок. Новые экспортные заказы упали впервые за шесть месяцев: падение оказалось самым резким с февраля 2024 года.

Бремя издержек компаний сектора в январе заметно выросло. Хотя темпы инфляции издержек снизились до трехмесячного минимума, исторически они были повышенными на фоне увеличившихся цен поставщиков, повысившихся расходов на материалы, топливо и транспорт.

При этом благоприятные условия спроса позволили компаниям перекладывать свои затраты на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен стали вторыми самыми быстрыми с октября 2023 года.

Численность работников повышалась в январе с учетом возросшего притока новых заказов. Темпы создания рабочих мест оказались самыми резкими с июля 2024 года. Тем не менее объемы невыполненных работ вновь увеличились в январе. Темпы их роста были самыми быстрыми за пять месяцев с учетом давления на мощности, наблюдавшегося при росте заказов. Закупочная активность в секторе росла - это способствовало первому расширению запасов сырья с ноября 2023 года.

Деловая уверенность компаний обрабатывающих отраслей в начале 2025 года укрепилась. Степень позитивных настроений была повышенной. Респонденты связывали свой оптимизм в отношении перспектив производства с запланированными инвестициями в новое оборудование, расширением продукции и надеждами на рост спроса клиентов.


S&P Global
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