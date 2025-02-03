Золото слабо дешевеет, доходность US Treasuries умеренно растет на новостях о пошлинах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цена золота слабо снижается днем в понедельник, доходность американских государственных облигаций умеренно поднимается, а биткойн дешевеет после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом 1 февраля. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

Канада уже объявила о введении ответных мер, Мексика рассматривает собственные шаги, а Китай готовится подать жалобу в ВТО.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале на бирже Comex дешевеют на торгах в понедельник на 0,1%, до $2808,8 за унцию.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла на 1 базисный пункт (б.п.), составив 4,55%. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 6,6 б.п., до 4,282%.

Биткойн дешевеет на 2,8% - до $95 046, по данным Coindesk.

"Недавняя динамика биткойна подчеркивает повышенную чувствительность криптовалюты к глобальным экономическим событиям, - написал аналитик Bitget Research Райан Ли. - Наблюдаемая сейчас реакция показывает то, как геополитическая напряженность и политические решения влияют на рынок криптовалют".